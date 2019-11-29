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فن

هنادي مهنا تقبل والدها على الـ ريد كاربت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:13 م
هنادي مهنا و والدها
هنادي مهنا و والدها
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رشا عوني
تألقت الفنانة هنادي مهنا رفقة والدها الموسيقار هاني مهنا، على السجادة الحمراء، منذ قليل، في حفل ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41 بدار الأوبرا.

وفي لقطة عفوية ومميزة، التقطت عدسات المصورين صورة لـ هنادي مهنا، وهي تقبل والدها على السجادة الحمراء.

وظهرت هنادي مهنا، في فستان أسود محتشم وأنيق، منحها إطلالة جذابة ومميزة على السجادة الحمراء.

وتختتم اليوم الجمعة، فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.
هنادي مهنا تقبل والدها على الـ ريد كاربت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي
هنادي مهنا تقبل والدها على الـ ريد كاربت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي
هنادي مهنا تقبل والدها على الـ ريد كاربت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي
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