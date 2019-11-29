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حنان مطاوع: الأفلام المختارة بـ مهرجان القاهرة السينمائي شديدة التميز

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:08 م
حنان مطاوع
حنان مطاوع
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حمزة شعيب
أبدت الفنانة حنان مطاوع، سعادتها بالمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيرة إلى أنه من أعرق المهرجانات العربية، ويكفيه أنه يحمل اسم "القاهرة".

وأضافت حنان مطاوع، خلال حوارها بفضائية "dmc"، على هامش حفل ختام المهرجان: "فخر شديد إني أبقى عضو لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، الأشبه بالرصاصة، والتي تختزل كل المعاني التي تقال في ساعتين، خلال أقل من 10 دقائق".

وقالت حنان مطاوع: "لازم أشكر وأحيي اللجنة اللي اختارت الأفلام دي، وكانت شديدة التميز والاختلاف والتنوع، الأفلام متقدرش تقول لها توجه أو نوعية معينة وفيه اختلاف كبير وتنوع أمتعنا كلنا".

وتوافد عدد من نجوم الفن إلى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء اليوم، داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

كما حضر من الفنانين: "ليلي علوي، خالد سليم، إيمان العاصي، إنجي وجدان، لقاء الخميسي، رزان مغربي، ميس حمدان، المخرجة كاملة أبو ذكري، وطارق الإبياري".
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