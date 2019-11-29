ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

حالة الطقس بالإمارات.. سحب ركامية نهارا وارتفاع الرطوبة ليلا

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:48 م
صدى البلد
Advertisements
سعيد العربي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يومي السبت والأحد المقبلين معتدل الحرارة و غائما جزئيا بوجه عام، مع فرصة ظهور السحب الركامية الضعيفة على بعض المناطق الشرقية وعلى الجزر والبحر نهارا، وتزداد الرطوبة في ساعات الليل والصباح ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية خاصة الغربية.

ويستمر الطقس من الاثنين إلى الأربعاء القادمين معتدل الحرارة و غائما جزئيا بوجه عام يصبح غائما أحيانا على بعض المناطق حيث تتكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية والبحر نهار الاثنين

وتتكاثر السحب تدريجيا في ساعات المساء والليل على المنطقة الغربية وتتقدم تدريجيا على المناطق الساحلية والشمالية من الدولة يومي الثلاثاء والأربعاء يتخللها بعض السحب الركامية مع فرصة لسقوط الأمطار، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف.

وحركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتنشط على بعض المناطق مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للضرورة القصوى.. شرطة رأس الخيمة تحظر لعب الأطفال خارج المنزل

أمطار رعدية أحيانا.. تعرف على الطقس في عمان

طوارئ فى الإمارات للتعامل مع التقلبات الجوية.. اعرف التفاصيل

طقس الإمارات.. انخفاض في درجات الحرارة ودبي تسجل 28

حالة الطقس فى الكويت .. أمطار رعدية مصحوبة بنشاط للرياح .. والصغرى 15 درجة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 4 أيام القادمة في الكويت

ترشيحاتنا

بدلة حمرا.. أحمد فهمي يثير الجدل في ختام القاهرة السينمائي

الأهلي والنجم الساحلي.. طرد لـ أيمن أشرف في أول ربع ساعة

انتبه.. المسح على الجوارب والخفين مباح خلال هذه المدة الزمنية

حنان مطاوع تتألق بفستان بنفس لون إطلالة رانيا يوسف.. صور

فستان ريش.. لقاء الخميسي بإطلالة مميزة في ختام مهرجان القاهرة

بنحبك يا أبلة وفاء | تلاميذ يودعون جثمان معلمتهم في مشهد مؤثر بكفر الشيخ | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

400 صورة من الحفل الختامي للدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أم تكتشف مفاجأة غريبة أثناء متابعة أطفالها عبر كاميرا مراقبة.. صور

أبرزهن رانيا يوسف | نجمات خطفن الأنظار بإطلالات محتشمة في ختام القاهرة السينمائي