إحباط محاولة انتحار جماعي في المغرب

نجحت الأجهزة الامنية في دار البيضاء، بالمغرب، من إحباط محاولة انتحار جماعي لعدد من المحتجين أعلى كوبري القنطرة الجديدة.



وبحسب وسائل أعلام مغربية فإن الشباب الذين هددوا بالانتحار الجماعي هم نزلاء سابقين في مؤسسة "خيرية عين الشق"، ويقومون بنفس الاحتجاج اسبوعيًا، أمام مقر عمالقة مقاطعة عين الشق بسيدي معروف، ولكنهم قاموا بتغير مكان الاحتجاج.



وسرعان ما نجحت الشرطة المغربية بالقبض على مجموعة الشباب قبل تنفيذ وعيدهم بالانتحار والقفز نحو الطريق المكتظ بالسيارات.



جدير بالذكر أن مجموعة الشباب التي حاولت الانتحار، هو نزلاء الجمعية الخيرية، ولأن أعمارهم لم تعد تسمح بتواجدهم داخل المؤسسة تم تسريحهم، وهدم المبني، وهو ما يرفضونه ويقومون بمحاولات للضغظ على الحكومة المغربية من أجل ترك المبني لهم.