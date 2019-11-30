شوية عوانس | شيرين عبد الوهاب تستفز النساء مجددا..شاهد

علقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على الهاشتاج المهاجم لها (#اخرسي_ياشيرين) الذي تم تداوله بشكل مكثف قبل أيام، عقب مطالبتها للسيدات بضرورة سمع كلام الرجال.وقالت شيرين، لجمهور حفلها الذي أقيم مساء أمس الجمعة 29 نوفمبر بالعاصمة السعودية الرياض: «المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج عشان قولت الستات تسمع كلام الرجالة .. طب الرجالة دول عسل وسكر .. مش عارفة إيه اللي مزعلهم .. أكيد دول شوية عوانس».وتعالت صيحات جمهور الحفل على تعليق شيرين عبد الوهاب الجديد، الذي استفزت به السيدات مرة أخرى، وبدأ يأخذ صدى مضاد لـ شيرين عبر السوشيال ميديا.يأتي ذلك بعدما دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، هاشتاج #اخرسي_ياشيرين بالسعودية بعد تصريحاتها الأخيرة فى حفلها بالرياض قائلة: «طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا، يبقى نسمع كلامه أحسن».وجاءت التغريدات كالتالى : _وقال أحد المواطنين السعوديين: "مهما بلغ حب شيرين بقلبي ماتصل أن ناخذ كلامه وعلى فكره نستغني عن الرجل مثل أي شيء عادي".وتابع آخر: "والله حياتي ماتوقف علشان رجل".وأضاف آخر: "وليه ما سمعتي كلام اللي اتجوزتهم وما استغنيتي عنهم ؟ #اخرسي_ياشيرين".