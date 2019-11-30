توتنهام يواجه بورنموث من أجل استمرار الانتصارات مع مورينيو فى الدوري

يتطلع فريق توتنهام هوتسبير لمواصلة الانتصارات تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، عندما يستضيف بورنموث في الخامسة مساء اليوم بملعب "توتنهام"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".



ويحتل توتنهام المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 17 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على بورنموث صاحب المركز الـ 11.



وتفوق توتنهام على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الانجليزي، فيما تغلب على أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 4 – 2، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا منذ إن تولى مورينيو مهمة الاشراف على تدريب "السبيرز".



وتولى مورينيو القيادة الفنية لنادي توتنهام خلفًا لماوريسيو بوكيتينو، الذي تمت إقالته من منصبه بسبب تراجع النتائج.



كما يلتقي اليوم تشيلسي مع وست هام يونايتد، وبيرنلي مع كريستال بالاس، وساوثهامبتون مع واتفورد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.