موقف إنساني.. نجوم الفن يلبون طلب متحدي الإعاقة على الريد كاربت.. فيديو

حرص شخصان من متحدي الإعاقة على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ 41، والذي أقيم مساء أمس، الجمعة، بدار الأوبرا المصرية.



وقام عدد من النجوم بتلبية طلبهم بالتقاط الصور التذكارية معهم، كان من بينهم الفنانة أمينة خليل، وشيرين رضا، وخالد سليم، وعدد آخر من النجوم.



يذكر أنه اختتمت أمس، الجمعة، فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عددا كبيرا من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.