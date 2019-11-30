جلسة طارئة بمجلس الوزراء العراقي لبحث استقالة رئيس الحكومة

أفادت قناة السومرية العراقية في نبأ عاجل، اليوم، السبت، بأن مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية لعرض موضوع استقالة عبد المهدي والحكومة.



كان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، أعلن، أمس، أنه سيرفع استقالته إلى البرلمان العراقي، استجابة لطلب المرجعية الشيعية في العراق، ودرءا لانزلاق العراق لدوامة العنف.



وتواصلت أعمال العنف في العراق اليوم، حيث انفجرات 3 عبوات ناسفة، اليوم، السبت، في محافظة كركوك بالعراق، ونقلت السومرية عن مصدر أمني قوله إن عبوة ناسفة انفجرت في سوق أحمد الأغا، فيما انفجرت عبوة أخرى بالقرب من شارع اطلس في المحافظة، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح.



وأشار المصدر الأمني إلى أن عبوة ثالثة انفجرت في محافظة كركوك، مبينا أن الحصيلة ارتفعت إلى 16 جريحا.



وقال المصدر إن "عبوة ناسفة ثالثة انفجرت اليوم، بالقرب من جسر الرشيد جنوب كركوك".



في سياق آخر، أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية عن صدور أوامر جديدة بحق مسؤولين كبار بتهم تتعلق بشبهات فساد.



وأفادت مصادر أمنية عراقية بإصابة 8 أشخاص خلال مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين قرب قيادة شرطة ذي قار.