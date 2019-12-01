لكل اسم حكاية.. شارع البحر بالمحلة تاريخ عظيم يربط بين ميادين الشون والمشحمة.. صور

شهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية انتشارا كبيرا لحركة النقل والمواصلات بطول شارع البحر الرئيسية بطول مسافه قدرها أكثر من 5 كيلو مترات للربط بين ميادين "الشون – المشحمه " كي يكون معبرا لحركة النقل والمواصلات فى قلب المدينة العمالية.



ورصدت "صدي البلد " خطة أعمال التطوير التى تجري طوال 4 أسابيع الماضية، حيث ربط اسم المدينة العمالية قديما باسم "ديدوسيا واقيمت بطول شارع البحر الرئيسية قديما مياه ترعة كبيره تربط بين فرعي النيل دمياط ورشيد عبر نقاط التلاقي بين فرع النيل دمياط ورشيد .



كما عرف تاريخيا عن سكان شارع البحر قديما فى أوائل القرن العشرين قبيل الإعلان عن ثورة 1952 م المواقف الوطنية، خلال تحول الوضع السياسي من الدوله الملكيه إلي الجمهورية، كما أصبحت مدينة المحلة منبع زراعي كبير ومأوي لاحتضان صناعة الغزل والنسيج الوطنية تزامنا مع تبني طلعت حرب باشا رائد الصناعة البدء فى إنشاء مصانع الغزل والنسيج والنصر وغيرها نظرا لاعتدال مناخها الجيد وارتفاع نسبه الرطوبه .



كما خصص مسئولو الجهات التنفيذية 80 مليون جنيه ضمن خطة تطوير مناطق العشوائيات .



في ذات السياق أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية الجديد بالضرورة توجيهاته الى اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بالضرورة استكمال خطة التطوير من أعمال رصف وإنارة للاعمده وترميم وإخلال كافة شبكات الصرف الصحي والمياه الشرب .



كما وجه محافظ الغربية بالضرورة إنهاء أعمال الرصف والإنارة وأعمال التطوير الجارية بطول شوارع سكة زفتي والشون وسكة طنطا والبندر وبنزايون وفق جدول زمني محدد .



وشدد المحافظ فى تعليماته الى الهيئة القومية للمياه الشرب والصرف الصحي وقيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة استكمال عمليات إحلال وتجديد شبكات مياه الصرف الصحي والمياه الشرب تلبية لرغبات وحلا لشكاوي المواطنين .