تجارة عين شمس تبحث سبل دعم التعاون والشراكات الدولية مع فرنسا

استقبل د. خالد قدرى عميد كلية التجارة جامعة عين شمس السيدة مونيك كاميليرى مسؤول العلاقات الدولية بجامعة بواتييه بفرنسا، بحضور ا.د هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، د.ايمان عبد السلام المنسق الأكاديمى للقسم والسيد جييوم موريل المنسق الفرنسى والسيدة نيهال عتمان نائب المنسق.



وذلك لمناقشة سبل دعم وتطوير اتفاقية الشراكة بين جامعة عين شمس ممثلة فى كلية التجارة وجامعة بواتييه الفرنسية خاصة على مستوى الدراسات العليا لدرجة الماجستير، وهى الشراكة التي بدأت منذ عام 2000 واستمرت لأكثر من 18 عاما، ويقوم بتنفيذها قسم الدراسة باللغة الفرنسية بالكلية.



حيث أكدت د.هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه تم بحث سبل تفعيل اتفاقية الوكالة الفرانكفونية الموقعة مع جامعة عين شمس لعام 2019 /2020 والخاصة بمنح معهد إدارة الشركات بجامعة بواتييه لطلاب القسم الفرنسي من خلال كلية التجارة ماجستير التسويق والعلامات التجارية.



كما أكدت سيادتها على ان الجانبين قد اتفاقا على استحداث شهادة درجة ماجستير مشترك بين جامعة عين شمس وجامعة بواتية لتدخل حيز التنفيذ العام الجامعى القادم 2020 /2021، وفى نهاية اللقاء تم تقديم درع كلية التجارة لممثلى جامعة بواتية تقدير لدورهم فى دعم علاقة الشراكة التى استمرت لما يقرب من 20 عاما.