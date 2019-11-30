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السبت 30 نوفمبر 2019 - 13 : 05 م
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ديني
5 ص) هل تقبل الصدقة من مال يشتبه فيه أن يكون حراماً ؟
السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:01 م
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هل تقبل الصدقة من مال يشتبه فيه أن يكون حراماً ؟
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إيمان طلعت
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