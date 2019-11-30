دوري أبطال إفريقيا .. موليكا يسجل الثالث لـ مازيمبى فى الزمالك

تقدم مازيمبى الكونغولى على ضيفه الزمالك بالهدف الثالث عن طريق موليكا فى الدقيقة 84 الثاني عن طريق مهاجمه مابي مبوتو فى من زمن المباراة التى تجمعهما بإستاد تى بى مازيمبى بمدينة لوبومباتشى الكونغولية فى أفتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .



وكان جاكسيون موليكا قد سجل الهدف الأول لمازيمبى فى الدقيقة 60 من زمن المباراة من عرضية البديل كابونجو وأهدي كابونجو الهدف الثانى لمبوتو فى الدقيقة 66 من زمن اللقاء .



ظهر الزمالك فى أول كادر هجومى بالدقيقة الرابعة بعد إنتهاء مرحلة جس النبض السريعة عن طريق انطلاقة فى الجبهة اليسرى للمغربى محمد أوناجم المنضم للقائمة حديثا فى دور المجموعات ولكنه أرسلها عرضية ضلت رأس مصطفى محمد والقادم من الخلف أشرف بن شرقى قبل أن يسقط البلدوزر مصطفى محمد فى التسلل فى الدقيقة السادسة.



وضحت تعليمات الصربى ميتشو لثنائى الإرتكاز فرجانى ساسى وحازم إمام بضروة المساندة للجبهة اليمنى التى تواجد بها حمدى النقاز واليسرى العائد اليها عبدالله جمعة اثناء تقدمهما لأداء الواجبات الهجومية ودعم المغربى أشرف بن شرقى وأوناجم وأحمد مصطفى زيزو الذين يلعبون خلف مصطفى محمد هداف أمم أفريقيا تحت 23 عاما .



نجح ثنائى دفاع الزمالك محمود علاء ومحمود حمدى الونش ومن خلفهم الحارس محمد عواد فى التعامل مع الكرة الحرة الثابتة التى حصل عليها مازيمبى فى الدقيقة 11 على حدود منطقة الجزاء من الجبهة اليمنى وأخرجها النقاز بعيدا عن منطقة جزاء عواد .. وحاول ثنائى الهجوم الكونغولى جاكيسون موليكا ومابى مبوتو استغلال سرعتهما لخلخلة الدفاع الأبيض ولكن خبرة لاعبى الزمالك حالت دون وصولهما لمرمى عواد .



واصطدم جاكيسون ماليكا بمحمود حمدى الونش ليسقط الأخير لتلقى العلاج فى الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول الذى لم يسفر عن أى تغير فى النتيجة .



احتسب الحكم المالى محمدوا كيتا ضربة حرة مباشرة على عبدالله جمعة فى الدقيقة 20 على حدود منطقة الجزاء قبل أن يسقط محمد عواد فى محاولة لتهدئة اللقاء خاصة مع سقوط محمود الونش مرة أخرى بداعى الإصابة وبدء محمد عبدالغنى فى تلقى التعليمات من ميتشو والنزول فى الدقيقة 21 كأول تغير إضرارى للزمالك بدلا من الونش المصاب .



بمرور الوقت فطن رباعى الدفاع الكونغولى وونلو كوليبالي وشونجو كابسو وكيفين ومونديكو و دجو عصاما مبيكو لانطلاقات اشرف بن شرقى ومحمد أوناجم فى المناطق الخلفية عقب تحركهم للأمام ، ويحصل محمد أوناجم على أول ركنية فى الدقيقة 27 يرسلها أحمد مصطفى زيزو تجاه مرمى حارس مازيمبى سيلفان جبوهو ولكن الدفاع تعامل معها وأبعدها عن منطقة الجزاء الكونغولية .



أظهر فرجانى ساسى الدولى التونسى وقائد وسط الزمالك قدراته الهجومية بتسديد كرة قوية تجاه مرمى مازيمبى ولكنها اصطدمت بسيقان مدافعى الفريق الكونغولى قبل ان يسدد موبوتو كرة قوية ارتطمت بمحمود علاء وطالب لاعبو مازيمبى بركلة جزاء ولكن الحكم المالى محمدوا كيتا رأى أنها طبعية ولم تلمس يد علاء .



فى الدقيقة 34 أنقذ محمد عواد هدفا محققا من أمام جاكيسون ماليكا الذى استلم كرة ساقطة فى منطقة الست ياردات وأغلق عليه زاوية التسديد ليلعبها مرت بجوار القائم الأيسر .. ومارس لاعبو الزمالك الضغط العالى لاستخلاص الكرة مبكرة وسط محاولات من لاعبى وسط مازيمبى الرباعى كريستيان كوامي كوفي و جلودي ليكونزا و إسحاق تشيبانجو و تشيكو اوشيندي لدعم الثنائى الخطير مبوتو وماليكا .



فى الدقيقة 37 سقط أحمد مصطفى زيزو جناح الزمالك المتألق بعد كرة مشتركة مع تشيكو اوشيندي ليثير الرعب فى قلب الجهاز الفنى خوفا من خروجه اضراريا وسط صيحات ومؤارزة جماهيرية قوية من جماهير مازيمبى للاعبيها يتقدمهم الملياردير كاتومبى رئيس النادي ويسدد إسحاق تشيبانجو كرة قوية يمسك بها محمد عواد ببرعة ، يكرر نفس اللعبة مامادو كيتا فى إختراق للجبهة اليمنى مستغلا عدم ضغط حمدى النقاز ويتصدى عواد للمرة الثانية ببراعة أيضا .



ويفشل فرجانى ساسى ومصطفى محمد فى استغلال عرضية عبدالله جمعة من ركلة حرة ثابتة على حدود منطقة جزاء مازيمبى فى الدقيقة 42 لتضيع فرصة خطرة على مرمى الإيفوارى سيلفان جبوهو حارس الغربان الكونغولية .. ويطالب إسحاق تشيبانجو بركلة جزاء ولكن محمدوا كيتا حكم اللقاء يطالبه بإستئناف اللعب قبل أن يحتسب دقيقتين وقت بدلا من الضائع ويسدد تشبيانجو كرة قوية تخرج ركنية يرسلها كوامى كوفى ويقابلها موليكا برأسية خارج مرمى الزمالك ويطللق بعدها صافرة نهاية الشوط الأول معلنا تعادل الفريقين سلبيا .



مع بداية الشوط الثانى .. تكفلت عارضة محمد عواد بإنقاذ الزمالك من هدف محقق بعدما أرتقى اوشيندي لعرضية برأسه ولكنه وضعها فى العارضة ويرد محمد أوناجم فى الدقيقة 49 بإهدار هدف محقق للزمالك بعدما أطاح بكرة داخل منطقة جزاء سليفان جبوهو فوق العارضة أيضا .



وضحت تعليمات بامفيل ميهايو المدير الفني لـ تي بي مازيمبي للاعبيه بضرورة استغلال المساحات وراء ظهيرى الزمالك عبدالله جمعة وحمد ى النقاز من خلال إنطلاقات كريستيان كوامي كوفي و تشيكو اوشيندي وسرعات مبوتو وموليكا اللذين هددا مرمى محمد عواد وسط بسالة من محمد عبدالغنى ومحمود علاء .



ويجري ميتشو تغيره الثانى بنزول محمد حسن بديلا لحازم إمام لتأمين منطقة المناورات ودعم حمدى النقاز ويرد مدرب مازيمبى بتغير أول للغربان بنزول كابونجو الذى أهدر فرصة هدف محقق عندما تحرك خلف محمد عبدالغنى لعرضية أودعها برأسه على مسافة قريبة من شباك عواد ويسجل موليكا هدف التقدم فى الدقيقة 60 برأسية مستغلا عرضية كابونجو .



لم تمر سوى 6 دقائق حتى سجل مبوتو الهدف الثانى لمازيمبى مستغلا توغل كابونجو النشيط الذى أهداه كرة داخل منقطة الجزاء وسط غياب عبدالله جمعة .. ونال حمدي النقاز إنذارا للاعتراض عقب مشادة بين الجهاز الفنى للزمالك مع حكم المباراة كيتا بسبب عدم احتساب " فاول " لعبدالله جمعة جاء من تلك الهجمة هدف مازيمبى الثانى .. ويحصل فرجانى ساسى على ركلة حرة مباشرة فى الدقيقة 72 على حدود منطقة الجزاء ولكنه لعبها فوق العارضة الكونغولية .



ويتوقف اللعب مرة أخرى فى الدقيقة 75 عقب اصطدام سيلفان جبوهو حارس مازيمبى مع مدافع فريقه وينزل شيكابالا بديلا لمحمد أوناجم فى آخر تغيرات ميتشو باللقاء ، ويسدد كابونجو الخطير كرة قوية يمسكها محمد عواد ويرد شيكابالا بتسديدة يتصدى لها سيلفان جبوهو فى الدقيقة 78 .



وبمارس كابونجو هوايته فى إهداء الأهداف ويصنع هدفا ثانيا لـموليكا الذى استقبل عرضية كابونجو دون رقابة من محمود علاء ليسجل الهدف الثالث لمازيمبى الكونغولى فى الدقيقة 84 ليزيد من أوجاع الزمالك الذى ظهر تائها فى الشوط الثانى للمباراة .





