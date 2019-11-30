مصباح بجوار المرآة.. حل مشكلة النقطة العمياء في السيارة.. تفاصيل

تشهد اخبار السيارات تطورا ملحوظا وسريعا في مصر والعالم أجمع، ويحرص الملايين على متابعة اخبار السيارات واسعار السيارات وأسواقها في العالم كله، لذا تعرض إليك عزيزي القارئ آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في حل المشكلات التي تواجع قائدي المركبات أثنا القيادة ومنها التالي:





قال المهندس محمد عبد الصمد خبير صيانة السيارات، إن معارض السيارات الدولية هذا العام كشفت العديد من المفاجآت التكنولوجية المهمة، ومنها حل مشكلة النقطة العمياء التي كانت تتسبب في الكثير من الحوادث على الطرق.





وأضاف في تصريحات إذاعية، إنه تمت إضافة مصباح يضيء بجوار المرآة في حال وجود سيارة بمنطقة النقطة العمياء وبالتالي يجب انتظار مرورها لمنع الحوادث.



