مصطفى بكري: بيان 3 يوليو أنقذ الدولة من مخططات اختطاف مؤسساتها

أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري أن بيان 3 يوليو مثّل انتصارًا لإرادة الشعب المصري، معتبراً أنه جاء استجابة لمطالب الملايين الذين خرجوا في ثورة 30 يونيو، وأسهم في الحفاظ على كيان الدولة واستعادة مؤسساتها، بعد فترة شهدت أزمات سياسية واستقطابًا حادًا.

وأوضح بكري، خلال لقائه عبر قناة اكسترا نيوز، أن المصريين عانوا خلال فترة حكم جماعة الإخوان من الإقصاء والاستقطاب وتراجع أداء مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الجماعة لم تلتزم بالشعارات التي رفعتها لسنوات، وأن فترة حكمها كشفت طبيعة أفكارها ومواقفها، وهو ما دفع قطاعات واسعة من الشعب إلى رفض استمرارها في الحكم.

وأضاف أن خروج ملايين المصريين في 30 يونيو عبّر عن رفض شعبي واسع للأوضاع آنذاك، لافتًا إلى أن القوات المسلحة استجابت لإرادة المواطنين وحافظت على مؤسسات الدولة، مؤكداً أن الشعب رأى في هذا التدخل حماية للدولة الوطنية ومنعًا لانهيارها أو اختطافها.