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أسعار تذاكر قطارات الوجه القبلي.. القائمة الكاملة من القاهرة إلى أسوان
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار تذاكر قطارات الوجه القبلي.. القائمة الكاملة من القاهرة إلى أسوان

قطارات
قطارات
حسام الفقي

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار تذاكر قطارات الركاب، ضمن خطة تطوير منظومة السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب.

ويبحث الكثير يوميا عن معرفة الأسعار ، خاصة على خطوط الوجه القبلي التي تُعد من أكثر خطوط السكة الحديد استخدامًا، سواء في السفر بين المحافظات أو في التنقل اليومي.

وتشمل الأسعار الجديدة تذاكر الدرجة الأولى المكيفة، والدرجة الثانية المكيفة، والدرجة الثالثة المكيفة، وذلك على مختلف خطوط الوجه القبلي، وجاءت على النحو التالي:

أولًا: أسعار تذاكر قطارات القاهرة – أسوان ومحطات جنوب الصعيد

- القاهرة / السد العالي: 500 جنيه (أولى) – 330 جنيهًا (ثانية) – 260 جنيهًا (ثالثة مكيفة).
- القاهرة / أسوان: 490 جنيهًا (أولى) – 320 جنيهًا (ثانية) – 250 جنيهًا (ثالثة مكيفة).
- القاهرة / دراو: 480 جنيهًا (أولى) – 320 جنيهًا (ثانية) – 250 جنيهًا (ثالثة مكيفة).
- القاهرة / كوم أمبو: 480 جنيهًا (أولى) – 310 جنيهات (ثانية) – 250 جنيهًا (ثالثة مكيفة).
- القاهرة / كلابشة: 480 جنيهًا (أولى) – 310 جنيهات (ثانية) – 250 جنيهًا (ثالثة مكيفة).
- القاهرة / أسوان: 450 جنيهًا (أولى) – 310 جنيهات (ثانية) – 240 جنيهًا (ثالثة مكيفة).

ثانيًا: أسعار تذاكر محطات الأقصر

- القاهرة / إدفو: 440 جنيهًا (أولى) – 310 جنيهات (ثانية) – 250 جنيهًا (ثالثة مكيفة).
- القاهرة / السباعية: 440 جنيهًا (أولى) – 290 جنيهًا (ثانية) – 230 جنيهًا (ثالثة مكيفة).
- القاهرة / إسنا: 430 جنيهًا (أولى) – 290 جنيهًا (ثانية) – 230 جنيهًا (ثالثة مكيفة).
- القاهرة / أرمنت: 420 جنيهًا (أولى) – 290 جنيهًا (ثانية) – 230 جنيهًا (ثالثة مكيفة).
- القاهرة / الأقصر: 410 جنيهات (أولى) – 290 جنيهًا (ثانية) – 230 جنيهًا (ثالثة مكيفة).

ثالثًا: أسعار تذاكر قطارات محافظة المنيا

- القاهرة / دير مواس: 250 جنيهًا (أولى) – 200 جنيه (ثانية) – 140 جنيهًا (ثالثة مكيفة).
- القاهرة / ملوي: 250 جنيهًا (أولى) – 200 جنيه (ثانية) – 140 جنيهًا (ثالثة مكيفة).
- القاهرة / أبو قرقاص: 250 جنيهًا (أولى) – 200 جنيه (ثانية) – 140 جنيهًا (ثالثة مكيفة).
- القاهرة / المنيا: 230 جنيهًا (أولى) – 170 جنيهًا (ثانية) – 140 جنيهًا (ثالثة مكيفة).
- القاهرة / بني مزار: 200 جنيه (أولى) – 150 جنيهًا (ثانية) – 110 جنيهات (ثالثة مكيفة).
- القاهرة / مغاغة: 200 جنيه (أولى) – 150 جنيهًا (ثانية) – 110 جنيهات (ثالثة مكيفة).

رابعًا: أسعار تذاكر قطارات أسيوط

- القاهرة / أبو تيج: 300 جنيه (أولى) – 230 جنيهًا (ثانية) – 170 جنيهًا (ثالثة مكيفة).
- القاهرة / أسيوط: 290 جنيهًا (أولى) – 210 جنيهات (ثانية) – 160 جنيهًا (ثالثة مكيفة).
- القاهرة / منفلوط: 290 جنيهًا (أولى) – 210 جنيهات (ثانية) – 150 جنيهًا (ثالثة مكيفة).
- القاهرة / منقباد: 290 جنيهًا (أولى) – 210 جنيهات (ثانية) – 150 جنيهًا (ثالثة مكيفة).
- القاهرة / القوصية: 270 جنيهًا (أولى) – 200 جنيه (ثانية) – 150 جنيهًا (ثالثة مكيفة).
- القاهرة / ديروط: 250 جنيهًا (أولى) – 200 جنيه (ثانية) – 150 جنيهًا (ثالثة مكيفة).

خامسًا: أسعار تذاكر قطارات سوهاج وقنا

- القاهرة / طما: 300 جنيه (أولى) – 230 جنيهًا (ثانية) – 170 جنيهًا (ثالثة مكيفة).
- القاهرة / طهطا: 320 جنيهًا (أولى) – 230 جنيهًا (ثانية) – 170 جنيهًا (ثالثة مكيفة).
- القاهرة / المراغة: 320 جنيهًا (أولى) – 230 جنيهًا (ثانية) – 170 جنيهًا (ثالثة مكيفة).
- القاهرة / سوهاج: 330 جنيهًا (أولى) – 230 جنيهًا (ثانية) – 180 جنيهًا (ثالثة مكيفة).
- القاهرة / المنشاة: 330 جنيهًا (أولى) – 240 جنيهًا (ثانية) – 180 جنيهًا (ثالثة مكيفة).
- القاهرة / جرجا: 330 جنيهًا (أولى) – 240 جنيهًا (ثانية) – 180 جنيهًا (ثالثة مكيفة).
- القاهرة / البلينا: 350 جنيهًا (أولى) – 250 جنيهًا (ثانية) – 180 جنيهًا (ثالثة مكيفة).
- القاهرة / أبو طشت: 360 جنيهًا (أولى) – 250 جنيهًا (ثانية) – 200 جنيه (ثالثة مكيفة).
- القاهرة / فرشوط: 360 جنيهًا (أولى) – 250 جنيهًا (ثانية) – 200 جنيه (ثالثة مكيفة).
- القاهرة / نجع حمادي: 360 جنيهًاظ (أولى) – 250 جنيهًا (ثانية) – 200 جنيه (ثالثة مكيفة).
- القاهرة / دشنا: 380 جنيهًا (أولى) – 260 جنيهًا (ثانية) – 200 جنيه (ثالثة مكيفة).
- القاهرة / قنا: 390 جنيهًا (أولى) – 260 جنيهًا (ثانية) – 210 جنيهات (ثالثة مكيفة).
- القاهرة / قفط: 390 جنيهًا (أولى) – 290 جنيهًا (ثانية) – 230 جنيهًا (ثالثة مكيفة).

سادسًا: أسعار تذاكر قطارات بني سويف

- القاهرة / الفشن: 170 جنيهًا (أولى) – 140 جنيهًا (ثانية) – 110 جنيهات (ثالثة مكيفة).
- القاهرة / ببا: 170 جنيهًا (أولى) – 130 جنيهًا (ثانية) – 110 جنيهات (ثالثة مكيفة).
- القاهرة / بني سويف: 150 جنيهًا (أولى) – 120 جنيهًا (ثانية) – 90 جنيهًا (ثالثة مكيفة).

الهيئة القومية لسكك حديد مصر تطوير منظومة السكك الحديدية أسعار تذاكر قطارات

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