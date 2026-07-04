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ميسي يواصل كتابة التاريخ ويقود الأرجنتين لمواجهة مصر في ثمن النهائي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي يواصل كتابة التاريخ ويقود الأرجنتين لمواجهة مصر في ثمن النهائي

ميسي
ميسي
رباب الهواري

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تعزيز مكانته بين أساطير كرة القدم، بعدما قاد منتخب بلاده إلى التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، عقب الفوز المثير على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 3-2 بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، في مواجهة شهدت تألقًا جديدًا لقائد التانجو وتحطيمه عددًا من الأرقام التاريخية.

ويضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مرتقبًا مع منتخب مصر في السابعة مساء الثلاثاء المقبل، في مواجهة قوية ضمن منافسات دور الـ16، بعدما نجح الفريق الأرجنتيني في تجاوز عقبة الرأس الأخضر بصعوبة، بفضل الأداء الحاسم لميسي الذي كان كلمة السر في الانتصار.

أرقام تاريخية جديدة للنجم الأرجنتيني

دخل ميسي المباراة ضمن التشكيل الأساسي، ليحقق إنجازًا جديدًا بعدما أصبح أكثر لاعب مشاركة في تاريخ نهائيات كأس العالم برصيد 30 مباراة، متجاوزًا جميع النجوم الذين سبقوه في البطولة، ليواصل كتابة اسمه بأحرف من ذهب في سجلات المونديال.

ولم يتوقف تألق قائد الأرجنتين عند هذا الحد، إذ افتتح التسجيل لفريقه في الدقيقة 28، ليصبح أول لاعب ينجح في التسجيل خلال ثماني مباريات متتالية في تاريخ كأس العالم، وهو إنجاز غير مسبوق يعكس استمرارية تأثيره الكبير على أعلى المستويات.

وامتدت السلسلة التهديفية لميسي عبر أكثر من نسخة من البطولة، بعدما سجل في النسخة الماضية أمام أستراليا وهولندا وكرواتيا وفرنسا، قبل أن يواصل هز الشباك في النسخة الحالية أمام الجزائر والنمسا والأردن، ثم أضاف الرأس الأخضر إلى قائمة ضحاياه، مؤكدًا قدرته على صناعة الفارق في أهم المحافل العالمية.

صدارة تاريخية لهدافي كأس العالم

كما واصل ميسي تعزيز رقمه القياسي في سجل هدافي كأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى 20 هدفًا، لينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين للبطولة، متجاوزًا جميع من سبقوه، ويؤكد أن مسيرته المونديالية لا تزال مليئة بالإنجازات والأرقام الاستثنائية.

ويأمل قائد المنتخب الأرجنتيني في مواصلة عروضه القوية عندما يواجه منتخب مصر، من أجل قيادة منتخب بلاده إلى الدور التالي، بينما يتطلع المنتخب المصري إلى مواصلة مشواره التاريخي وتحقيق مفاجأة جديدة أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب

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