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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى شوبير: تأهل مصر حلم تحقق.. وسنقاتل أمام الأرجنتين حتى النهاية

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
رباب الهواري

أعرب مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه “الفراعنة” بالتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، عقب الفوز على منتخب أستراليا بركلات الترجيح في مباراة دور الـ32، مؤكدًا أن هذه اللحظة تمثل ثمرة جهد كبير بذله جميع أفراد الفريق منذ بداية البطولة.


شوبير: لم نأتِ للمشاركة فقط


وأوضح شوبير، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن لاعبي المنتخب دخلوا البطولة بطموحات كبيرة، ولم يكن هدفهم مجرد الظهور المشرف أو الاكتفاء بالمشاركة في دور المجموعات، بل كانوا يؤمنون بقدرتهم على تحقيق إنجاز غير مسبوق.


وقال حارس المنتخب: “حتى الآن لا نستوعب أننا بلغنا هذا الدور، فمنذ اليوم الأول كنا نؤمن بأن بإمكاننا الذهاب بعيدًا، وعملنا بكل قوة لتحقيق هذا الهدف”.


وأضاف أن اللاعبين بذلوا أقصى ما لديهم داخل الملعب، مشيرًا إلى أن التوفيق كان حاضرًا إلى جانب الجهد والإصرار، وهو ما ساعد المنتخب على تجاوز العقبات والوصول إلى هذا الإنجاز التاريخي.
استعداد قوي لمواجهة الأرجنتين


ويواصل منتخب مصر استعداداته لمواجهة قوية أمام منتخب الأرجنتين، المقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2026، في لقاء ينتظر أن يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة.


وأكد شوبير أن جميع اللاعبين يدركون صعوبة المواجهة المقبلة، لكنهم يتمسكون بالأمل والطموح في مواصلة المشوار، مشددًا على أن المنتخب لن يتراجع عن حلمه في تحقيق المزيد من النجاحات.


رسالة إلى الجماهير المصرية


واختتم مصطفى شوبير تصريحاته برسالة مليئة بالحماس، مؤكدًا أن لاعبي المنتخب سيقاتلون حتى اللحظة الأخيرة في كل مباراة، مهما كانت التحديات أو الغيابات والإصابات، مشيرًا إلى أن الجميع يلعب بروح قتالية من أجل إسعاد الجماهير المصرية ورفع اسم مصر عاليًا في المحفل العالمي.


وأكد أن دعم الجماهير يمثل دافعًا كبيرًا للاعبين، وأن المنتخب سيبذل كل ما في وسعه لمواصلة كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم

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