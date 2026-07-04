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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

والد محمود صابر: ابني لا يحصل على حقه إعلاميًا.. وأتمنى انتقاله للأهلي

محمود صابر
محمود صابر
يمنى عبد الظاهر

أكد والد محمود صابر، نجم منتخب مصر، أن أسرته وأهالي قريته عاشوا أجواءً استثنائية خلال مباراة أستراليا، مشيرًا إلى أن نجله كان يستعد جيدًا لركلات الترجيح، كما أعرب عن أمنيته باحترافه في أوروبا، أو انتقاله إلى الأهلي إذا استمر في الدوري المصري.

وقال والد محمود صابر، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة CBC: "تابعت مباراة مصر وأستراليا في المنزل برفقة والدته وشقيقته، بينما تجمع أهالي قرية الصافية بمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ أمام شاشة عرض كبيرة، وأقاموا احتفالًا كبيرًا عقب المباراة، ثم حضر الجميع إلى منزلنا للاحتفال".

وأضاف: "لاعبو منتخب مصر كانوا يتدربون على ركلات الترجيح قبل المباراة بثلاثة أيام، ومحمود أخبرني أنه كان متألقًا في التدريبات الخاصة بها".

وتابع: "سعداء جدًا بثقة حسام حسن في محمود ومنحه فرصة تسديد إحدى ركلات الترجيح، لأن الركلة الأولى دائمًا تكون الأصعب".

وأوضح: "محمود يلعب في منتخبات مصر منذ خمس سنوات، وهو من ناشئي نادي النجوم، وقدم موسمًا مميزًا بعدما سجل 6 أهداف وصنع 3 أخرى في الدوري".

وأضاف: "أنا كنت لاعب كرة سابقًا في ناشئي الأهلي، وكنت ألعب في مركزي وسط الملعب والجناح الأيسر".

وأكد: "محمود صابر لا يحصل على حقه إعلاميًا، رغم أنه كان صاحب أعلى أرقام بين لاعبي خط الوسط في الدوري المصري خلال الموسم الماضي".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن يحترف محمود في أوروبا، وإذا لم تتحقق خطوة الاحتراف، فأتمنى أن ينتقل إلى النادي الأهلي، كما أجرينا معه مكالمة فيديو على الشاشة الموجودة في القرية ليشاركنا الاحتفال بالفوز على أستراليا".

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