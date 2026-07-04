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تمشيط ترعة الإسماعيلية للتحقق من فيديو متداول يزعم ظهور تمساح.. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تمشيط ترعة الإسماعيلية للتحقق من فيديو متداول يزعم ظهور تمساح.. صور

تمشيط ترعة الإسماعيلية
تمشيط ترعة الإسماعيلية
إبراهيم الهواري

وجه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بتكليف الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، بمتابعة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يزعم ظهور تمساح بترعة الإسماعيلية بمدينة شبرا الخيمة، والتنسيق الفوري مع جميع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقق من صحة الواقعة.


وعلى الفور، تم تنفيذ أعمال تمشيط لمسافة نحو 2 كيلومتر من ترعة الإسماعيلية، بالتعاون والتنسيق بين شرطة المسطحات المائية وجهاز شؤون البيئة، بحضور  علاء إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية بجهاز شؤون البيئة فرع القاهرة، والدكتورة سلوى أبو العنين، رئيس حي غرب شبرا الخيمة والقائم بأعمال رئيس مدينة شبرا الخيمة، حيث جرت أعمال البحث والتمشيط بالمنطقة المشار إليها.
ولم تسفر أعمال التمشيط التي أُجريت اليوم عن رصد أي مشاهدات تؤكد ما تم تداوله، إلا أنه وفي إطار الحرص الكامل على سلامة المواطنين، وجه محافظ القليوبية باستمرار أعمال البحث والتمشيط غدًا، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية وجهاز شؤون البيئة وكافة الجهات المعنية، لاستكمال أعمال الفحص والتحقق من صحة ما تم تداوله، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تسفر عنه نتائج أعمال البحث.
وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تتعامل بمنتهى الجدية مع جميع البلاغات والمعلومات المتداولة، وتتابع الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لنتائج أعمال الفحص.

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