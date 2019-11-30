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فن

بصحبة والدها.. هنادي مهنا تخطف الأنظار فى مهرجان القاهرة السنمائى| شاهد

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:53 م
هنادى مهنا و ولدها
هنادى مهنا و ولدها
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سيد احمد
نشرت الفنانة هنادى مهنا عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".

وعلقت هنادى مهنا قائلة " لحظة السجادة الحمراء مع ابى ❤❤❤ ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :

قمر - بحبكم اوووى - مشاء الله

واختتمت ، فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

وأقيم الحفل بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويخرجه هشام فتحي، وقدمته الإعلامية جاسمين طه زكي، وشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.
بصحبة والدها.. هنادي مهنا تخطف الأنظار فى مهرجان القاهرة السنمائى| شاهد
بصحبة والدها.. هنادي مهنا تخطف الأنظار فى مهرجان القاهرة السنمائى| شاهد
بصحبة والدها.. هنادي مهنا تخطف الأنظار فى مهرجان القاهرة السنمائى| شاهد
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