بمكياج ناعم .. جميلة عوض تبهر الجمهور برقتها

نشرت الفنانة جميلة عوض على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات صورة لها جديدة تبهر لجمهور.



وظهرت جميلة بمكياج بسيط وهادئ دون تكلف، حيث اعتمدت في صورتها على إبراز مكياجها باللون البيج اللامع، مع رسمة عيون باللون السيلفر اللامع والذي اعتمدته بديلا لرسمة الايلاينر للعيون.



وارتدت جميلة اكسسورات باللون السيلفر من قيراط لامه واسورة من نفس اللون اللامع.



وكانت تسريحة جميلة باللون بسيطة كالعادة دون تكلف، وارتدت فستان باللون الرمادي الفاتح، وانهالت التعليقات على جميلة بعد نشرها الصورة عن جمالها ورقتها.



وابرز التعليقات التي تلقتها جميلة "انك حقا جميلة ياجميلة" واخر " قمر".

