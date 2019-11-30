سميرة سعيد تتألق في أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة سميرة سعيد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.



تألقت سميرة سعي فى جلسة التصوير بإطلالة من اختيار الإستايلست من سيدريك حدّاد، وظهرت بفستان مختلف وأنيق من توقيع المصمم Nicolas Jebran.



وأتسم التصميم بانه غير تقليدي مما منحها لوك جديد ومختلف، وانتعلت سميرة سعيد حذاء أنيق ذا كعب عالى باللون الأسود، ولم تتكلف فى ارتداء الأكسسوارات.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سميرة سعيد على تسريحة شعر من أنامل المصفف حمو محسن، ووضع لها خبير التجميل Paul مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.