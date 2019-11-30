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أخبار العالم

استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال جنوب الخليل

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:40 م
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
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أحمد محرم
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن شابًا فلسطينيًا استشهد اليوم السبت برصاص القوات الإسرائيلية جنوب الخليل في الضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على شاب واعتقلت اثنين آخرين، في بيت عوا غرب مدينة دورا في محافظة الخليل.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي زعم إلقاء الشبان "زجاجات حارقة" باتجاه قواته.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد قال إنه أبلغ عن وجود مصاب بالرصاص الحي من الجيش الإسرائيلي، على مفترق بيت عوا قرب الخليل.

وتغلق القوات الإسرائيلية منذ عدة أسابيع البوابة الحديدية على مدخل بلدة بيت عوا، والمقامة على البرج العسكري للجيش.

وتمنع تلك القوات سكان قرى جنوب الخليل، من الوصول إلى بلدتي بيت عوا، ودير سامت مما يضطرهم إلى سلوك طرق وعرة.
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