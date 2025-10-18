أمن القاهرة يضبط عنصرين إجراميين تخصصا في سرقة الدراجات النارية بالمعادي

أ ش أ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عنصرين إجراميين، تخصصا في سرقة الدراجات النارية بالمعادي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المعادي؛ لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات النارية.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 4 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما سيئي النية، وهما شخصان لهما معلومات جنائية، وتم ضبطهما.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.