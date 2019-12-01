لصحة أفضل .. طريقة عمل حمام الدايت

الحمام وجبة يحلم بها الجميع وخاصة متابعي الدايت، فالأغلب يقبلون على تناول الحمام المشوى الصحى، لمنعهم من تناوله محشى، فالحمام يعتبر من أهم الوجبات الدسمة التي تمنع خلال فترات الريجيم، ولكننا اليوم سنستمتع بطعمه الرائع، ولكن دون زيادة في الوزن من خلال التعرف على طريقة تحضير الحمام الدايت مع الإعلامية رضوى الشربيني.



مقادير الحمام الدايت:

2 كوب كينوا "بذور تُشترى من سوبر ماركت"

طماطم

ملح

فلفل أسود

ملعقة صغيرة توابل لبنانية

4/1 ملعقة جوزة الطيب

ملعقة صغيرة بودرة بصل





للسلق:

2 بصلة صغيرة

طماطم

2 حبهان

رشة توابل لبنانية

ملح

فلفل أسود

4 أجواز حمام بالكبد والقوانص

سمن أو زيت للتحمير



طريقة التحضير الحمام الدايت:

- تخلط كل مكونات الحشو مع الكبد والقوانص وتترك نصف ساعة في الثلاجة للتماسك.

- يحشى الحمام جيدا من نهايته ورقبته ويغلق بخلة الأسنان من الأطراف.

- تحضر مياه السلق وتغلى جيدا بكل مكوناتها ويوضع بها الحمام المحشي ليسلق لمدة أربعين دقيقة.

- يخرج الحمام من شوربته ويصفى من المياه ويدهن بأي مادة دهنية ويوضع في الفرن مع تشغيل المروحة ليحمر ثم يقدم.​