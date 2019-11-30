تشريح جثة طالب جامعي انتحر بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة

أمرت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار محمد عبدالمعز الغمراوى، بتشريح جثة شاب انتحر بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة.



كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بالبرج، واستدعاء العاملين بالمبنى، وأهلية المتوفى لسماع أقوالهم في الواقعة.



وكشفت التحقيقات الأولية في الحادث أن الشاب طالب يمر بأزمة نفسية، وأنه قام بقطع تذكرة للبرج ومن ثم قام بإلقاء نفسه من أعلى البرج.



وقام طالب بكلية الهندسة جامعة حلوان بالانتحار، بإلقاء نفسه من أعلى برج الجزيرة، بمحافظة القاهرة، وذلك لمروره بضائقة نفسية، ما أدى إلى مصرعه في الحال.



وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية بالقاهرة إخطارا بوفاة طالب بكلية الهندسة جامعة حلوان، بعد انتحاره من أعلى برج الجزيرة، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لمكان الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث لفحص الواقعة.