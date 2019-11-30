اخبار الرياضة | رحيل ميتشو أثناء مباراة الزمالك ومازيمبي.. أول رد فعل من لاعبي النادي بعد أخبار الإطاحة

نشر "صدى البلد" على مدار اليوم مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية، والتي جاءت كالتالي:









- أسفرت قرعة بطولة الأمم الأوروبية 2020 عن مجموعات نارية بعد وقوع إيطاليا مع تركيا في إفتتاح البطولة على الملعب الأولمبي في روما، و وقوع فرنسا مع حاملة اللقب البرتغال رفقة ألمانيا والتي ستقام في عدة مدن أوروبية لأول مرة، ولن تستضيفها دولة واحدة طوال مشوارها، وهو ما يخلق احتمالات كثيرة على صعيد المجموعات.









- كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن حقيقة رحيل الصربي ميتشو أثناء مباراة الزمالك ومازيمبي .









- كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك ان أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بفريق الزمالك، طالب مرتضى منصور رئيس النادي بالصبر على الصربي ميتشو المدير الفني للفريق وعدم التعجل في قرار إقالته والانتظار لمدة 24 ساعة.









- حقق مازيمبى الكونغولى فوزا مستحقا على ضيفه الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التي تجمعهما بإستاد تى بى مازيمبى بمدينة لوبومباتشى الكونغولية فى أفتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .









- أعلن لاعبو الزمالك تأييدهم للصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول، بعد الأنباء التي تداولت بقرب الإطاحة به من تدريب الفريق.



