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فن

شقيقة إليسا تثير الجدل مجددًا بعد أسبوع من أول ظهور لها

السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:45 م
إليسا وشقيقتها نورما
إليسا وشقيقتها نورما
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سعيد فراج
أثارت نورما خوري (شقيقة الفنانة اللبنانية إليسا)، حالة كبيرة من الجدل عى تطبيق الصور انستجرام، بعد انتشار صورة جديدة لها ظهرت فيها بملابس قصيرة أنيقة، ولفتت أنظار النشطاء حول الشبه الكبير الذي يجمع بينها وبين شقيقها.

يأتي ذلك بعدنا نشرت إليسا، صورة لها، يوم السبت، 23 نوفمبر، عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بصحبة شقيقتها نورما أثناء تواجدهما في كندا في أول ظهور لها.

كانت الفنانة اللبنانية إليسا، قد وصلت إلى كندا استعدادا لإحياء سلسلة حفلات غنائية لها، ضمن جولة تجوب عددا من المدن الكندية.

وتقدم إليسا خلال الحفلات أغنيات ألبومها الجديد «إلى كل اللي بيحبوني» وأغاني من الزمن الجميل لوردة وفيروز.

وعلى صعيد آخر، تواصل إليسا التحضير لأغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه مطلع عام 2020.
شقيقة إليسا تثير الجدل مجددًا بعد أسبوع من أول ظهور لها
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