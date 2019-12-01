صابر الرباعي يشارك أصالة في غناء ع اللي جرى بـ موسم الرياض

أحيا أمس الفنان صابر الرباعي والفنانة أصالة حفلا بموسم الرياض المقام على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم، في منطقة البوليفارد.



بدأ الحفل صابر الرباعي ثم اعتلت أصالة المسرح والتي فاجأت الجمهور عندما طلبت من صابر الانضمام لها لغناء دويتو أغنية "ع اللي جرا" الذي سبق أن قدموه سويا عام 2001



وقدم النجمان مجموعة من أهم أغانيهما خلال الحفل. بدأ صابر الرباعي بأغنية " يا أغلى" تلاها مجموعة من أغانية المميزة منها ببساطة، يا عسل، أجمل نساء الدنيا، عز الحبايب، اتحدى العالم، برشا برشا وغيرها كما قدم أغنية "غشاش" لأول مرة لايف من ألبومه الجديد.



وأبهرت أصاله الجمهور بأداء مميز فقد بدأت الحفل بأغنية " كان يهمني" تلاتها بأغنيات كبير الشوق، روح نجدية، أسلي نفسي، شوف عذر، بنت أكابر، ما أسامح، سواها قلبي، ذاك الغبي.