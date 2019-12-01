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فن

اللى مجنن بنات مصر.. خالد الصاوي بصحبة أحمدعز

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 04:06 ص
خالد الصاوي واحمدعز
خالد الصاوي واحمدعز
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محمد بدران
نشر الفنان خالد الصاوى صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام".

وظهر الصاوى في الصورة وهو يعانق، احمد عز وعلق قائلا: "صورة تجمع بين اوسم ممثل اللي مجنن بنات مصر مع الفنان احمد عز".

يذكر أن خالد الصاوى، شارك مؤخرا في الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" بطولة كريم عبدالعزيز، وهند صبري، ونيللي كريم، والذي حقق نجاحا كبيرا في دور عرض السينما.

وينتظر خالد الصاوى عرض فيلمه الجديد "الفلوس" الذى يقوم ببطولته تامر حسنى والمقرر عرضه فى إجازة منتصف العام، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.

الفيلم بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون اضافة الى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف الصعبة.
اللى مجنن بنات مصر.. خالد الصاوي بصحبة أحمدعز
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