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حوادث

مصدر أمني يكشف حقيقة اندلاع حريق بـ التجمع الخامس

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:31 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نفى مصدر أمني صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن سماع دوى إنفجار ونشوب حريق هائل بإحدى المناطق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى نشوب حريق محدود بأحد الأكشاك الخشبية أمام عقار تحت الإنشاء بمنطقة القاهرة الجديدة، إثر تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز بالكشك المُشار إليه، تستخدم فى تجهيز الوجبات للعمال بالمنطقة.

وتمت السيطرة عليه دون حدوث وفيات أو إصابات.
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