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منوعات

على طريقة المصارعة الحرة.. معركة بين ضابط شرطة ومخمور في شيكاغو| فيديو

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:25 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
اعتدى ضابط شرطة أمريكي بولاية شيكاغو، على مواطن خلال عملية إلقاء القبض عليه، حيث قام برفعه وإلقائه على الرصيف في لقطة تشبه حركات "المصارعة الحرة".

وذكرت وكالة رويترز أن السلطات أوقفت الضابط عن العمل بعدما قدم شاهد عيان من المارة مقطع فيديو يظهر عملية الاعتداء. ووصفته عمدة شيكاغو لوري لايتفوت بـ"المزعج للغاية".

ووقع الحادث يوم الخميس، في عطلة عيد الشكر، عندما اقتربت الشرطة من شخص في سن 29 عاما، يشرب الكحول مساءً في محطة للحافلات.

وقالت الشرطة إن الرجل انفعل بشدة وهدد ضابطا وبصق على وجهه، ليتطور الأمر ويقوم الضابط بمهاجمته ودفعه إلى الأرض للسيطرة عليه، وهي اللقطة التي صورها أحد المارة.

وبعدما سقط الرجل على الصيف لم تظهر له أي حركة، بسبب مقطع الفيديو القصير.

وكتبت لايتفوت على تويتر:"على الرغم من أن مقطع فيديو لا يظهر مجمل التفاعلات بين الشرطة والفرد، فإن هذا الفيديو مزعج للغاية.

وقالت إن المكتب المدني لمساءلة الشرطة، وهو هيئة رقابية بالمدينة، يحقق في الأمر.

وقال المتحدث باسم الشرطة انتوني جولييلمي في بيان إن الهيئة الرقابية طلبت تجريد الضابط من سلطاته ووافقت ادارة الشرطة.

وأضاف أن الخطوة كانت "تصرفا طارئا"، حيث إن الوزارة تأخذ شكاوى الجمهور على محمل الجد، مؤكدا أنه في حال ارتكب خطأ، فسيتم محاسبة الضباط.

وأشارت رويترز إلى أن الرجل خضع للعلاج في المستشفى قبل نقله إلى الحجز.
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