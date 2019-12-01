احتراق ٣ منازل بسبب ماس كهربائي بـ سوهاج

اندلع حريق في ٣ منازل بقرية مزاتا شرق دائرة مركز دار السلام بسبب ماس كهربائي وتمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة علي الحريق.



تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بنشوب حريق بمنزل بناحية مزاتا شرق مركز دارالسلام، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وضبط المباحث الجنائية وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك "محمد. ع. ع" ٢٨ عاما عامل.



وامتدت النيران لمنزلين مجاورين ملك كلًا من "علاء. ا. م" ٣٢ عاما عامل، "الزعيم. ع. ا" ٣٥ عاما عامل ويقيمان بذات الناحية، تم السيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم، ورجحوا أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية.



وأضافوا بنفوق رأسي ماشية، وبعض الطيور وإحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفوا الشبهة الجنائية، تم إخطار الإدارة البيطرية بدار السلام لإتخاذ اللازم، وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية.



كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.