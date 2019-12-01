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أخبار العالم

بعدما أهدرت القبائل دمه.. المتظاهرون يضرمون النار في منزل فريق بالجيش العراقي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:51 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن محتجين في محافظة الديوانية العراقية يضرمون النار بمنزل جميل الشمري المتهم بقتل المتظاهرين في ذي قار.

وكانت قبائل ذي قار، أعلنت "هدر دم" الفريق الركن جميل الشمري، بعد اتهامه بالمجزرة التي خلفت أكثر من 30 قتيلا بالرصاص الحي، يوم الخميس الماضي.

ويعد الشمري المتهم الرئيسي في أحداث قتل المتظاهرين في الناصرية بذي قار.

وكان رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، أقال رئيس خلية الأزمة، الشمري، وتعيين الفريق سعد حربية بدلًا عنه، بعد الأزمة.

وكان محافظ ذي قار المستقيل عادل الدخيلي قد طالب عبد المهدي بإبعاد الفريق جميل الشمري لإخلاله بأمن المحافظة، كما دعا إلى "تشكيل لجنة تحقيقية ومعاقبة كل من تسبب بسقوط دماء أبناء المحافظة".

وإلى ذلك نقلت القناة عن مصادر قولها إن عدد ضحايا المواجهات في النجف جنوب العراق، ارتفع إلى 8 قتلى وإصابة 300 متظاهر.
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