ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الداخلية تغلق طريق الكريمات الصحراوي الشرقي بسبب الشبورة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:17 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد مهدي
قالت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور، إنه تم إغلاق طريق الكريمات الصحراوي الشرقي بسبب انعدام الرؤية عقب ظهور الشبورة المائية.

وتابعت المصادر، أن الإدارة بإشراف اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

وكانت وزارة الداخلية قد وجهت للمواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وناشد اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، قائدي المركبات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.

وأكدت المصادر أن اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، يتابع الحالة المرورية على الطرق والمحاور بشكل لحظي لإعطاء أوامر بالتدخل في حالات الطوارئ، مطالبًا قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والقيادة بشكل يحترم الطريق ويحافظ على الحياة وحياة الآخرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غلق طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة

غلق طريق الكريمات الصحراوي الشرقي بسبب الشبورة

عودة المرور على طريق الإسكندرية الصحراوي بعد 120 دقيقة من إغلاقه

إعادة فتح طريق الكريمات الصحراوي بعد إغلاقه بسبب الشبورة

الشتاء يصل على الطرق الصحراوية.. استعدادات مكثفة في المرور.. إغلاق طرق بسبب الشبورة.. انتشار سيارات الإغاثة والأوناش للتدخل

الداخلية توجه رسالة هامة لقائدي السيارات في الطقس السيئ

ترشيحاتنا

بعدما أهدرت القبائل دمه.. المتظاهرون يضرمون النار في منزل فريق بالجيش العراقي

أرعب الآلاف.. الشرطة البريطانية تكشف السر وراء صوت انفجار لندن الضخم

أستاذ أدب: الإسلام خرج من الأندلس ولم يترك أثرا بسبب محاكم التفتيش

حكم قراءة القرآن على ماء للرقية.. تعرف على آيات الشفاء من الحسد والسحر

1 ديسمبر .. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

هل تقبل الصدقة من مال يشتبه فيه أن يكون حراماً ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحلم العربي.. الجسمي يروي كواليس أوبريت أطفال العالم: مصر فاتحة أبوابها

أبشع واقعة عنف.. الحكم على 4 أطفال بارتكاب فعل شنيع ضد الماعز.. صور

اتصوري في غرفة نومك المبهدلة.. تريند جديد يجمع النساء على انستجرام