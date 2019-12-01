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رياضة

يوفنتوس في مهمة تأمين صدارة الدوري الإيطالي أمام ساسولو

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:22 ص
فريق يوفنتوس
فريق يوفنتوس
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محمد السعيد
يستضيف فريق يوفنتوس نظيره ساسولو اليوم، الأحد، في تمام الواحدة والنصف ظهرا، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى يوفنتوس بقيادة مدربه ماورسيو ساري لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة احتفاظه بصدارة جدول ترتيب الدروي الإيطالي.

على الجانب الآخر يطمح ساسولو في خطف الثلاث نقاط من البياكونيري، لابتعاد عن دائرة الهبوط.

ويتصدر يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد ساسولو في المركز الـ 15 بـ 13 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي: إنتر ميلان مع سبال، لاتسيو مع أودينيزي، بارما مع ميلان، نابولي بولونيا، هيلاس فيرونا مع نابولي.
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