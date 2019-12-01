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برلمان

السويدي: توجيه الرئيس بتكثيف التعاون مع إيني يعكس اهتمام الدولة بقطاع الطاقة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:23 ص
النائب طلعت السويدى
النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
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ماجدة بدوى
أشاد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بالقضايا المهمة التى ناقشها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من مسئولى الشركة.

وأكد "السويدى" فى بيان أصدره اليوم أهمية متابعة الرئيس السيسي شخصيا لتطورات المشروعات المتعددة التي تُنفذها الشركة في مصر بما في ذلك سير العمل والإنتاج بحقل "ظهر" للغاز الطبيعي والتعاون القائم بين الشركة والجهات الحكومية والشركات المصرية.

وقال النائب طلعت السويدى إن إشادة الرئيس السيسى خلال اللقاء بالشراكة المثمرة القائمة مع شركة "إيني" الإيطالية وما تنفذه الشركة من أنشطة في مصر بأسلوب مهني ومعايير عالمية وتطلعه لمواصلة الشركة عملها من أجل التوصل إلى اكتشافات جديدة أخذا في الاعتبار الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة انما هو تشجيع كبير من الرئيس السيسي لهذه الشركة العالمية العملاقة.

وأعرب عن ثقته التامة في أن تقوم وزارة البترول والجهات التابعة لها بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمعدلات تنمية الحقول التي تعمل بها الشركة، خاصةً حقل "ظهر".

واعتبر " السويدى " أن تأكيد " ديسكالزي " أنّ مصر تمثل إحدى أهم الأسواق لعمل الشركة على مستوى العالم وتطلعه لمواصلة الشركة للتوسع في أنشطتها الاستثمارية في مصر وذلك بالنظر إلى ما يتوفر بقطاع الطاقة من آفاق رحبة لا سيما في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس لتطوير القطاع الحيوي إلى جانب سعي مصر لتكون مركزا إقليميا للطاقة، خاصةً من خلال تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط واتخاذ القاهرة مقرا له اكبر دعاية للترويج لمصر وقطاع البترول لجذب الاستثمارات الأجنبية لإقامة المشروعات داخل مصر وفى مختلف المجالات والقطاعات وفى مقدمتها قطاعات البترول والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة.
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