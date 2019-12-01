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منوعات

بـ 6 طعنات.. قتل طليقته في المحكمة بعد رفضه دفع نفقات أولاده

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:53 م
صدى البلد
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مريم صليب
توقفت الحياة بين بولس وماريا بسبب مشاكل كثيرة بينهما لم يستطيعا التغلب عليها، وقررا في النهاية الانفصال بشكل هادئ حتى لا يشعر أولادهما الصغار بأي مشاكل نفسية إلا أن النتيجة لم تكن جيدة على الإطلاق.

حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الزوجة ماريا البالغة من العمر 34 عاما قررت الانفصال عن بولس البالغ من العمر 44 عاما بعد قصة عبر عبر الإنترنت كللت بالزواج لمدة 8 أعوام.

في نهاية العام السابق للطلاق، لم تستطع ماريا تحمل ظروف بولس، حيث بدأ سلوكه يميل إلى العنف ولا يريد الإنفاق على المنزل ومدارس الأطفال، خاصة أنهما رزقا بطفلين؛ الأول 7 أعوام والصغير 4 أعوام.

استغلت ماريا فرصة خروج زوجها إلى العمل في الصباح، وهربت إلى منزل شقيقتها معها أطفالها حتى تتمكن من شراء منزل لها لتسكن فيه بعيدا عن زوجها.

اتفقت مع بولس على الطلاق ووافق مع تقسيم الحضانة للأطفال، في البداية وافقت ماريا إلا أن طفلها كان يعود لها في كل مرة يشكو من والده فقررت أنه لن يذهب له مرة أخرى.

وصلت المشكلة بين الطليقين إلى المحكمة إلى أنه لا يرسل لطليقته المبلغ المتفق عليه من نفقات للطفلين، وفي يوم الجلسة الخاصة بهما خرج بولس وماريا للحديث خارج قاعة المحكمة فأخرج سكينا حادا من خلف ظهره وطعن ماريا ست طعنات حتى ماتت.
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