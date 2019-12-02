شيك وغير مكلف.. 20 صورة لتزيين منزلك بـ الأرفف الخشبية

يعتبر الديكور من أهم التفاصيل التي تهتم بها كل فتاة عند تجهيز منزلها، بعضهن يفضل الديكور الكلاسيكي القديم، أما الأخريات يفضلون الديكور المودرن الملون و المبهج، فالديكور بشكل عام هو الذي يضفي لمسة جمالية نهائية على منزلك لذا عليكي العناية به جيدًا واختياره بما يتناسب مع شكل ولون الأثاث.



انتشرت مؤخرًا صيحة الأرفف الخشبية الشهيرة، فهي طريقة بسيطة ل\يكور مختلف وغير مكلف في نفس الوقت، ويمكن تنسيقها بشكل يدوي دون الحاجة إلى شرائها، بل يمكنك إعدادها بنفسك باستخدام بعض الأدوات البسيطة في المنزل.



من المميزات الأخرى لـ الأرفف الخشبية أنها مناسبة للعديد من الأماكن في منزلك، أولها الحمام، فتكون مناسبة لوضعها على الجدار واستخدامها في أغراض الحمام الخاصة كالشامبو و أدوات التنظيف أو استغلالها كديكور ووضع بعض الورود عليها.



كما يمكن وضع الأرفف الخشبية في مطبخ، ووضع الملاعق والأكواب عليها لتمنح مطبخك مظهر مختلف ومميز، فالأفضل عدم تكديس مطبخك بأدوات كثيرة، بل سيكون مظهره أكثر جمالًا إذا احتفظتي بحائط فارغ لوضع الأرفف الخشبية عليه.



يمكنك استغلال حوائط غرفة المعيشة أو الصالون في وضع تابلوهات صور على الأرفف الخشبية، أو زهريات ورد بسيطة، أو تحفة أنيقة، تمنح منزلك مظهرًا بسيطًا وأنيقًا.