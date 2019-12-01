إحالة دعوى ممدوح عباس لبطلان انتخابات لنادي الزمالك التكميلية لـ المفوضين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري ، إحالة دعوى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق ، لبطلان الانتخابات التكميلية لنادي الزمالك الأخيرة التي أجريت في سبتمبر الماضى ، للمفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وكانت محكمة القضاء الإدارى ، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من هاني العتال، والتي طالب فيها بوقف انتخابات نادي الزمالك التكميلية.
وتضمنت عريضة الدعوى ضرورة وقف مخالفة حرمان عضوين من استكمال دورتهما الانتخابية، وعدم جواز تطبيق تعديلات لائحة الزمالك في 2019 بأثر رجعي على دورة انتخابية أقيمت بلائحة سابقة، ما يعني تنفيذ لائحتين متضاربتين في نفس الدورة الانتخابية، وعدم جواز إلغاء منصب النائب الثاني قبل انتهاء مدته في 23 نوفمبر 2021.