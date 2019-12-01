إحالة دعوى ممدوح عباس لبطلان انتخابات لنادي الزمالك التكميلية لـ المفوضين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري ، إحالة دعوى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق ، لبطلان الانتخابات التكميلية لنادي الزمالك الأخيرة التي أجريت في سبتمبر الماضى ، للمفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.





وكانت محكمة القضاء الإدارى ، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من هاني العتال، والتي طالب فيها بوقف انتخابات نادي الزمالك التكميلية.



