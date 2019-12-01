بقيمة مليار ريال | تدشين 14 مشروعاً للطرق بالسعودية

دشن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، 14 مشروعًا للطرق بالباحة بقيمة إجمالية قاربت المليار ريال بحضور.



وبدوره أوضح وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن مجموع المشاريع التي تم تدشينها اليوم بغت 14 مشروعًا تضم 48 وصلَة طريق، بأطوال بلغت في مجموِعها قرابة 240 كيلو مترًا، وبتكلفة مالية قرابة 994 مليون ريال حيث نُفذت عبر شركات وطنية.



وأكد المهندس الجاسر أن منظومة النقل في السعودية حققت مراكز متقدمة هذا العام بين دول العالم ففي مجال ترابط الطرق احتلت المملكة المركَز الأوَل عالميًا، إلى جانب الولايات المتحدة ومملكة إسبانيا، وعلى صعيد البنية التحتية للنقل، فقد تقدمت إلى المرتبة "34" بين دول العالم، ووصل ترتيبها إلى المركز "السادس والعشرين" من حيُث جودِة البنى التحتية للطرق.



وأشاد وزير النقل السعودي بما تتميز به منطقة الباحة من شبكة طرق حظيت بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأمير منطقة الباحة ، مفيدًا بأن مشروع توسعة مطار الملك سعود بالباحة هو من ضمن المشروعات ذات الأولوية لدى الوزارة حيث سيعلن عنه خلال الفترة القادمة.



وأكد الجاسر علي اهتمام أمير منطقة الباحة بمشروع المطار والذي يعد المشروع الأول في اهتماماته.