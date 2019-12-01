ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الإسكان: نستهدف وصول مشاركة الإسكان التعاونى في الخطة الخمسية إلى 30 % سنويا

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:49 م
جانب من المؤتمر الثالث
جانب من المؤتمر الثالث للإسكان التعاوني المنعقد بالقاهرة
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر تقوم حاليًا بإنشاء عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى، في مجالات البنية التحتية (شبكات حديثة للطرق والكباري والأنفاق، محطات عملاقة لتوليد الطاقة)، وتهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء البلاد.


جاء ذلك خلال كلمة وزير الإسكان، والتى ألقاها نيابة عنه المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني "نحو تعاونيات مستدامة"، بعنوان "دور الإسكان التعاوني في مخطط التنمية المستدامة 2030"، والذى تنظمه الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ونقل المهندس خالد عباس، تحيات وزير الإسكان للحضور، واعتذاره عن عدم المشاركة نظرًا لانشغاله بارتباطات طارئة، وتمنياته للمشاركين بالنجاح والتوفيق، سعادته بعقد هذا المؤتمر الدولي الهام في مصر وخاصة في هذه المرحلة التاريخية، والتي تشهد الكثير من التحولات الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو الأمر الذى يتطلب فكرًا جديدًا في جميع المجالات، ورؤية واضحة لخريطة المستقبل تعبر عن طموحات الشعوب في زيادة معدلات التنمية، والقضاء على الفقر، وتحقيق السلم والسلام العالمي.

وأضاف وزير الإسكان خلال كلمته: يأتي مشروع إنشاء مليون وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي كأحد أهم المشروعات التي توليها الدولة حاليًا اهتمامًا واضحًا، وذلك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير المسكن المناسب والحضاري للمواطن المصري، وخاصة من الشريحة المستهدفة من محدودي الدخل.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية قامت بإنشاء عشرات المدن الجديدة في جميع أنحاء البلاد، لاستيعاب الطلب المتزايد على السكن، كما بدأت في إنشاء مجموعة من مدن الجيل الرابع، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، والتي تقدم نقلة نوعية وحضارية غير مسبوقة، وفي نفس الوقت تتيح هذه المدن جانبا من الأراضي المرفقة بها لمشروعات الإسكان التعاوني، ومستثمري وشركات القطاع الخاص للمشاركة في إعمار هذه المدن الجديدة والمتميزة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد، فلا بد من تضافر جهود جميع القطاعات (العام والخاص والتعاوني)، وأن يعمل كلُ منها من خلال الآليات المتاحة فى تناغم تام، ومن خلال خطة شاملة طموحة تسابق الزمن لتلبية احتياجات الإسكان الحالية، وتستشرف فى نفس الوقت الاحتياجات المستقبلية، وتعمل على توظيفها للمساهمة فى تعمير محاور التنمية العمرانية المستهدفة.

وأكد وزير الإسكان أن الدولة تهدف خلال المرحلة القادمة إلى مشاركة أكثر فعالية لمنظومة الإسكان التعاوني، حيث يأتي هذا التوجه من خلال الرغبة في تعظيم المشاركة المجتمعية والشعبية في حل مشكلة الإسكان في مصر، وذلك لأن منظومة الإسكان التعاوني تتميز بقدرتها على تفهم احتياجات أعضائها اجتماعيًا واقتصاديًا، الأمر الذى ينتج عنه مجتمعات سكنية متجانسة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.

واستطرد الوزير فى كلمته، التى ألقاها نيابة عنه المهندس خالد عباس: نظرا لأن المشاركة الحالية لقطاع الإسكان التعاوني فى حجم المنتج السنوي من الوحدات لا تتناسب مع قدراته وما يملكه من إمكانيات، فإننا نعمل حاليا على زيادة وتفعيل مشاركة الإسكان التعاوني، فمن المستهدف أن تصل نسبة المشاركة في الخطة الخمسية القادمة إلى ما يزيد عن 30 % من حجم المنتج السنوي من الوحدات السكنية، وفى سبيل تحقيق ذلك الهدف فقد بدأت الدولة العمل على عدة محاور (توفير جميع الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعات الإسكان التعاوني بالمدن الجديدة والمحافظات - تطوير التشريعات والقوانين الحالية بما يحقق تطويرا لأداء جميع عناصر منظومة الإسكان التعاوني - الاتجاه نحو تحقيق التكامل بين جميع أطياف التعاون في مصر: الإسكانى والزراعي والانتاجي والاستهلاكي والثروة المائية من أجل توفير مجتمعات منتجة توفر السكن والخدمات وفرص العمل للشباب المصري الواعد).

وأضاف الوزير، إن مصر من خلال مؤتمركم هذا تتطلع إلي رؤى مستقبلية طموحة لتطوير منظومة التعاونيات بصفة عامة وقطاع الإسكان التعاوني بصفة خاصة، وذلك من خلال المحاور الرئيسية للمؤتمر، والتي لا شك سوف تخرج بتوصيات تساهم في وضع خريطة الطريق لرسم السياسات والآليات المقترحة لتفعيل دور التعاونيات في تحقيق مخططات وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

واختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمته بتمنى التوفيق والنجاح لهذا المؤتمر والذي يشرف بحضور هذه النخبة من الوزراء، والمحافظين والسفراء، ورئيس وقيادات الحلف التعاوني الدولي، بجانب مشاركة صفوة من العلماء والخبراء والمتخصصين من مصر والدول الشقيقة والصديقة، متمنيا لضيوف المؤتمر إقامة سعيدة في بلدهم الثاني مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئاسة في أسبوع .. السيسي يعقد عدة اجتماعات لمتابعة مشروعات وزارة النقل ..أجرى اتصالا بـ ترامب وجونسون واستقبل ملك البحرين..ويفتتح مشروعات تنموية في السويس وجنوب سيناء

اليوم.. انطلاق مؤتمر التنمية العمرانية المتكاملة بحضور وزير الإسكان

بمشاركة أكثر من 50 دولة.. انطلاق المؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني الأحد

تقدم مصر 16 مركزا في التعليم قبل الجامعي وانطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين 11 ديسمبر.. أبرز اهتمامات الصحف المحلية

الإسكان: إقامة 20 مدينة جديدة ضمن الجيل الرابع للمدن الذكية

حسام رزق: الانتهاء من مقترح متكامل لتعديل قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981

ترشيحاتنا

لو عدادك داخل المنزل.. طريقة بسيطة لقراءته من غير كشاف ولا إنترنت

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك بــ الدوري

القمة والسوبر الأفريقي تثيران أزمة بين اتحاد الكرة ونادي الزمالك

عفاف شعيب تهاجم حلا شيحة بسبب الحجاب.. فيديو

شاهد| رد جمال العدل على المغالاة في أجور الممثلين الكبار

زوجي عنده دي جي بيشغله في الأفراح .. ما حكم رزقه

AdvertisementS

استحملت كتير والموضوع فوق طاقتي.. طارق حامد يخرج عن صمته

بعد الفيديو الإباحي.. الراقصة جوهرة مطلوبة.. وصديقها: إحنا متجوزين

موجز السوشيال ميديا | طارق حامد يفتح النار على الجميع | جوهرة تتصدر جوجل بعد الفيديو الإباحي

كعب داير.. 7 مباريات نارية لـ النادي الأهلى خلال ديسمبر بعد تعديلات الدوري المصري

رسالة غامضة من كهربا عقب أنباء انضمامه لـ الأهلي

تريند الفن | هجوم ناري من عفاف شعيب على حلا شيحة: خلعت الحجاب ومعه الثياب.. وتطورات الحالة الصحية لـ نيللي كريم ومحمد فؤاد وشعبان عبدالرحيم

في وقت حرج.. خطر كبير يهدد إثيوبيا

رحيل ميتشو وأمير مرتضى.. رضا عبدالعال يضع حلولا جذرية لإنقاذ الزمالك

بعد أزمة الفيديوهات.. 20 صورة لـ جوهرة أثارت بها الجدل

اقتصادية البرلمان: مزيد من الانخفاض فى أسعار اللحوم الفترة المقبلة

نجم الزمالك يعلنها: كهربا أول صفقات الأهلي الشتوية

اخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يعلن موعد قمة الأهلي والزمالك.. طارق حامد يخرج عن صمته.. ورسالة غامضة من كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاي كول رقبة.. هنادي مهنا تخطف الأنظار.. ومعجب لها: بحبك

بعد أزمة الفيديوهات.. 20 صورة لـ جوهرة أثارت بها الجدل

شاهد.. إقبال المواطنين على شراء السلع من السلاسل التجارية المشاركة فى مبادرة كلنا واحد