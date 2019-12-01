ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رامي جمال يكشف عدد ألحانه منذ بدايته

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:36 م
رامى جمال
رامى جمال
Advertisements
قسم الفن
روجت الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع علي قناة “dmc” لحلقة الفنان رامي جمال المقرر عرضها غدا الاثنين وذلك من خلال فيديو اعلان الحلقة الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام".

وعلقت اسعاد يونس علي الفيديو قائلة:" بنحبك يا رامى .. انتظروا رامي جمال في ضيافة صاحبة السعادة يوم الاثنين 11 مساء علي قناة "dmc".

كما علق رامي جمال علي الفيديو قائلا:" وأنا كمان بحبكم اوي".

وكشف البرومو الخاص بالحلقة عن مفاجأة خاصة بعدد الحان رامى التي تبلغ 280 لحنا منذ بدايته 2003 من ابرزها اغنية 180 درجة للفنان تامر حسني التي تم طرحها عام 2014 واغنية "انا مش بتاعة الكلام دا" للفنانة سميرة سعيد .

يذكر ان اخر اعمال الفنان رامي جمال البوم "ليالينا" الذي تم طرحه عام 2018، وينتظر الان طرح احدث البوماته المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

ترشيحاتنا

نجم الزمالك يعلنها: كهربا أول صفقات الأهلي الشتوية

مصادر: فحص الفيديوهات الإباحية لـ جوهرة لتحديد توقيت تصويرها

بعد تصدرها التريند .. شاهد | 20 صورة لـ روبي بملامحها الفرعونية المثيرة

القمة والسوبر الأفريقي تثيران أزمة بين اتحاد الكرة ونادي الزمالك

بعد الفيديو الإباحي.. الراقصة جوهرة مطلوبة.. وصديقها: إحنا متجوزين

رحيل ميتشو وأمير مرتضى.. رضا عبدالعال يضع حلولا جذرية لإنقاذ الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش سلطة تايلاندي وجيلي بالرمان

حازم إمام معشوق الجماهير.. جرافشاب الهولندي يكرم الثعلب الصغير بعد غياب 20 عاما

لكل اسم حكاية .. شجرة العليقة المقدسة.. هنا نادى موسى ربه .. صور