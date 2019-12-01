رامي جمال يكشف عدد ألحانه منذ بدايته

روجت الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع علي قناة “dmc” لحلقة الفنان رامي جمال المقرر عرضها غدا الاثنين وذلك من خلال فيديو اعلان الحلقة الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام".



وعلقت اسعاد يونس علي الفيديو قائلة:" بنحبك يا رامى .. انتظروا رامي جمال في ضيافة صاحبة السعادة يوم الاثنين 11 مساء علي قناة "dmc".



كما علق رامي جمال علي الفيديو قائلا:" وأنا كمان بحبكم اوي".



وكشف البرومو الخاص بالحلقة عن مفاجأة خاصة بعدد الحان رامى التي تبلغ 280 لحنا منذ بدايته 2003 من ابرزها اغنية 180 درجة للفنان تامر حسني التي تم طرحها عام 2014 واغنية "انا مش بتاعة الكلام دا" للفنانة سميرة سعيد .



يذكر ان اخر اعمال الفنان رامي جمال البوم "ليالينا" الذي تم طرحه عام 2018، وينتظر الان طرح احدث البوماته المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.



