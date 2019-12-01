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أحمد موسى: مشروع الدولة الجديد يقلل وقت استخراج الأوراق الحكومية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:29 م
أحمد موسي
أحمد موسي
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حمزة شعيب
قال الإعلامى أحمد موسى، إن الدولة المصرية تتحول تقديم الخدمات عن طريق الرقمنة فى المرور والتأمينات وإستخراج الاوراق الحكومية.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"المشروع الجديد الذى تنفذه الدولة سيقلل المدة الزمنية لإستخراج الاوراق لمدة 5 دقائق.

وأشار إلى أن المنظومة الإقرارات الضريبية المميكنة تسهل عملية المراقبة الضريبية، مضيفًا أنه سيتم تبسيط كافة الإجراءات من خلال ميكنة العمليات الضريبية.

وأكمل موسى: "النهاردة تجرية عملية ومتاحة فى كل القطاعات الخدمية ونقلة نوعية فى تقديم الخدمات".

وأوضح: "النهاردة بنقلل العنصر البشرى وبالتالى نقلل الفساد والواسطة والرشاوى وهذا ما كان يبحث عنه كل المواطنين".
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