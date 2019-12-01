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حوادث

إحالة أوراق قاتلة الطفلتين " شروق و شهد " بنجع حمادى إلى المفتي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:31 م
مجمع محاكم نجع حمادي
مجمع محاكم نجع حمادي
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يوسف رجب
قررت محكمة جنايات نجع حمادي، إحالة أوراق ربة منزل متهمه بذبح الطفلتين " شروق وشهد " إلى فضيلة المفتي، واللتين عثرا على جثتيهما مذبوحتين، الأولى بمنطقة الشادر بنجع حمادي والثانية بترعة "الفؤادية" فى أبوتشت يناير 2017، مع تحديد جلسة الخامس من يناير المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، و عضوية المستشارين اسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، و سكرتارية أبو المعارف عبد الشافي، و محمد وزيري وأسامة الأمير.

كانت المتهمه منال.م.ح35 عامًا، زوجة والد الطفلة شهد، استدرجتها أثناء سيرها بمنطقة الساحل بنجع حمادى وبرفقتها الطفله شروق، وذهبت بهن إلى منطقة " نجع ابراهيم" و ذبحتهن ووضعت جثة " الأولى و ألقتها بجوار مجمع المواقف بمنطقة الشادر بمساعدة أحد أقاربها، و وضعت جثة الطفله الثانية فى كرتونة وألقت بها فى ترعة الفؤادية بمركز أبوتشت، و ذلك بسبب خلافات مع والدة الطفله "شهد".

وتبين من التحريات أن المتهمة لم تنجب من زوجها " والد الطفله شهد" الذى باع المنزل الذى تسكن به فى منطقة قريبة بمبلغ 200 ألف جنيه وكانت تخشى عدم الحصول على نصيبها، بعد تقسيم المبلغ على أبنائه من زوجاته الأربع، فقررت قتل الطفلة حتى تحصل على نصيب كبير من مبلغ بيع المنزل.

وأشارت المتهمه خلال التحقيقات، إلى أنها لم تكن تنوى قتل الطفلة الثانية، لكن وجودها مع الطفله شهد، جعلها تتخلص منها خشية افتضاح أمرها، وتخلصت من الجثتين فى أماكن متفرقة لتشتيت جهود الأهالى و الشرطة.
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