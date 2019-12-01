شباب الأهلي يتعادل مع طلائع الجيش تحت أنظار جهاز فايلر

تعادل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ مع طلائع الجيش سلبيًا، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على الملعب الفرعي باستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن الجولة ١٥ من دوري الجمهورية.



وحضر المباراة الجهاز المعاون للسويسري رينيه فايلر بالكامل.

لعب الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.



الدفاع: محمد عبد المنعم – فارس طارق – مصطفى إلياس – عادل زينهم “دودو”.



الوسط: عبدالرحمن أشرف “مانو” – أحمد السيد – محمد فخري – وليد مصطفى – محمد شكري.



الهجوم: فهد جمعة.



ورغم التعادل إلا أن فريق الشباب بالأهلي حافظ على صدارته للدوري، بعدما رفع رصيده إلى ٣٥ نقطة، وبنفس فارق النقاط الثلاث مع اقرب منافسيه، حيث تعادل الإسماعيلي أيضًا مع مصر المقاصة سلبيًا، ليرفع رصيده إلى ٣٢ نقطة في المركز الثاني.



فريق الشباب بالأهلي فاز هذا الموسم في ١٠ مباريات، وتعادل في ٥ مباريات، ولم يتلق أي هزيمة، حيث تعادل مع سموحة ١ – ١، وفاز على الزمالك ٣ – صفر، وعلى الاتحاد السكندري ٢ – ١، وعلى الجونة ١ – صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٣ – ١، وتعادل مع إف سي مصر ١ – ١، ثم فاز على طنطا ٥ – ١، وعلى المصري ٧ – ٣، وعلى دجلة ٣ – ٢، وعلى أسوان ٤ – صفر، وتعادل مع الإسماعيلي ٢ – ٢، وفاز على المقاصة ٣ – صفر، وتعادل مع المقاولون العرب سلبيًا، وفاز على بيراميدز ٢ – صفر، وتعادل مع طلائع الجيش سلبيًا، مسجلًا ٣٧ هدفًا بينما تلقت شباكه ١٢ هدفًا.



ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًا، وياسر رجب مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إدرايًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائي التدليك.



