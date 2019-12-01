ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شباب الأهلي يتعادل مع طلائع الجيش تحت أنظار جهاز فايلر

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:25 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
تعادل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ مع طلائع الجيش سلبيًا، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على الملعب الفرعي باستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن الجولة ١٥ من دوري الجمهورية.

وحضر المباراة الجهاز المعاون للسويسري رينيه فايلر بالكامل.
لعب الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد عبد المنعم – فارس طارق – مصطفى إلياس – عادل زينهم “دودو”.

الوسط: عبدالرحمن أشرف “مانو” – أحمد السيد – محمد فخري – وليد مصطفى – محمد شكري.

الهجوم: فهد جمعة.

ورغم التعادل إلا أن فريق الشباب بالأهلي حافظ على صدارته للدوري، بعدما رفع رصيده إلى ٣٥ نقطة، وبنفس فارق النقاط الثلاث مع اقرب منافسيه، حيث تعادل الإسماعيلي أيضًا مع مصر المقاصة سلبيًا، ليرفع رصيده إلى ٣٢ نقطة في المركز الثاني.

فريق الشباب بالأهلي فاز هذا الموسم في ١٠ مباريات، وتعادل في ٥ مباريات، ولم يتلق أي هزيمة، حيث تعادل مع سموحة ١ – ١، وفاز على الزمالك ٣ – صفر، وعلى الاتحاد السكندري ٢ – ١، وعلى الجونة ١ – صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٣ – ١، وتعادل مع إف سي مصر ١ – ١، ثم فاز على طنطا ٥ – ١، وعلى المصري ٧ – ٣، وعلى دجلة ٣ – ٢، وعلى أسوان ٤ – صفر، وتعادل مع الإسماعيلي ٢ – ٢، وفاز على المقاصة ٣ – صفر، وتعادل مع المقاولون العرب سلبيًا، وفاز على بيراميدز ٢ – صفر، وتعادل مع طلائع الجيش سلبيًا، مسجلًا ٣٧ هدفًا بينما تلقت شباكه ١٢ هدفًا.

ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًا، وياسر رجب مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إدرايًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائي التدليك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميدو هاتريك.. أهلي 2003 يتعادل مع الإسماعيلي 3 - 3 في بطولة الجمهورية

أهلي 2004 يواجه الإسماعيلي في بطولة الجمهورية.. غدًا

الأهلي يواجه المقاصة في بطولة الجمهورية

شباب الأهلي يواجه مصر المقاصة في دوري الجمهورية.. غدا

يغرد فى الصدارة منفردا .. شباب الأهلي يهزم مصر المقاصة 3- صفر في دوري الجمهورية

شباب الأهلي يواجه المقاولون في دوري الجمهورية

ترشيحاتنا

موجز السوشيال ميديا | طارق حامد يفتح النار على الجميع | جوهرة تتصدر جوجل بعد الفيديو الإباحي

شباب الأهلي يتعادل مع طلائع الجيش تحت أنظار جهاز فايلر

عمر فاروق الفيشاوي يكشف سر طلاق والديه وماذا فعلت أمه عند علمها بمرضه | فيديو

نادي محمد صلاح.. رئيس المقاولون العرب يكشف حقيقة بيع عثماثون طنطا

إيرلندا تعتقل ليزا سميث.. أشهر عروس لداعش.. فيديو

مرتضي منصور ينهي الجدل حول استمرار ميتشو مع الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجع حمادي الأشهر في الإنتاج.. عصارات العسل الأسود.. صناعة تاريخيه تبحث عن التطوير

من ورا الستار .. مريام فارس تبرز مجوهراتها وتثير فضول الجمهور

بقميص أبيض | ريم مصطفى تبرز مكياجها وتسريحة شعرها لمتابعيها