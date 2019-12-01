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حوادث

حركة الداخلية.. السيرة الذاتية لـ اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية الجديد

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:53 م
الواء جمال الرشيدى
الواء جمال الرشيدى مدير امن القليوبية الجديد
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إبراهيم الهوارى
اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات محدودة بصفوف قيادات الوزارة، وفى ضوء تغيير منظومة العمل الأمنى، وشملت الحركة تعيين اللواء جمال الرشيدي، مدير إدارة قطاع السجون، مديرًا لأمن القليوبية.

عمل الرشيدي مديرًا لأمن البحيرة، ونجح في فرض السيطرة الأمنية على مراكز وقرى المحافظة كافة والقبض على عدد من العناصر الإرهابية، والإيقاع بعتاة الإجرام بها، وكذلك نجح بحكمته وحسه الأمني المشهود له في وقف نزيف الدم، وإجراء العديد من المصالحات في الخصومات الثأرية.

كما عمل اللواء جمال الرشيدي، بقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة قبل توليه منصب مدير أمن البحيرة، وتولى كذلك العديد من المناصب القيادية بمحافظة البحيرة، أبرزها مأمور مركز الرحمانية في عام 2010، ونائب مدير أمن البحيرة في عام 2017، ثم مدير الإدارة قطاع السجون.

وكانت وزارة الداخلية اعتمد حركة تنقلات محدودة، وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، الأحد، أنه في ضوء تطوير منظومة العمل الأمنى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان والدفع بقيادات شابة بقطاعات وإدارات وزارة الداخلية؛ فقد اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات محدودة بصفوف قيادات الوزارة.

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