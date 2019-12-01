في مباراة اعتزاله | ياسر القحطاني يحرز هدفا رائعا في شباك الهلال.. فيديو

تمكن النجم السابق لنادي الهلال والمنتخب السعودي، من إحراز أول أهدافه خلال مباراة اعتزاله، التي تقام أحداثها الآن بين فريق الهلال وبين مجموعة من أساطير الأزرق والنجوم العالميين.



وتُقام مباراة اعتزال ياسر القحطاني اليوم على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، بين فريقه الذي يقوده الأرجنتيني رامون دياز بمشاركة نجوم عالميين، ونادي الهلال.



وجاء هدف القحطاني في شباك نجوم الهلال، من خلال تسديدة رائعة أطلقها اللاعب على حدود منطقة الجزاء، لتسكن شباك الحارس محمد الدعيع.



والجدير بالذكر أن المباراة وصلت نتيجتها إلى تأخر فريق y20 بنتيجة 3-1 أمام الهلال، حيث أحرز أهداف الأزرق كل من كماتشو وسامي الجابر وكارلوس إدواردو.