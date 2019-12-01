في أولى جولاته الميدانية.. 11 قرارا بتكليف من محافظ الإسكندرية

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، 11 قرارا وتكليفا في أولى جولاته الميدانية منذ توليه مهام عمله والتي شملت أحياء غرب والعجمي.





وتضمنت جولات "الشريف" تفقد شوارع حي العجمي، والعيادة المتنقلة بمنطقة نجع العرب، ومحطة صرف صحي التنقية الغربية، ومستشفى الجمهورية العام، وأعمال تطوير مزلقان ترام الوزارة.





وأصدر المحافظ قرار لرئيس حي العجمي بالبدء الفوري في إزالة كافة إشغالات الطريق وتعديات المقاهي على خط التنظيم وحرم الطريق العام بطريق "إسكندرية- مطروح".





ووجه الشريف، بتغريم كافة المحال المتعدية على الأرصفة، وضرورة تجريف الأتربة أول بأول وإزالة المخلفات وتطهير شنايش الأمطار، مشددا على رئيس حي العجمي بعقد لقاء دوري مع المواطنين للاستماع لمشكلاتهم والعمل على حلها.





وفي جولته بمستشفى الجمهورية العام، وجه بزيادة عدد الأطباء بالأقسام الأكثر زحاما لتقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين.





كما أمر بحصر احتياجات المستشفى من أجهزة الغسيل الكلوي والعلاج الطبيعي للتنسيق مع المجتمع المدني لتوفيرها.





وأمر المحافظ بإزالة موقف السيارات العشوائي من أمام مستشفى الجمهورية العام لتسهيل حركة المرور والمارة.





وكلف المحافظ مسئولي هيئة النقل العام ومديرية الطرق، بضرورة أن تتم أعمال تطوير مزلقان ترام الوزارة بالكفاءة والسرعة المطلوبة، حفاظا على أرواح المواطنين.





وشدد على تحديد الأوقات التي تتم بها الأعمال في العطلة الأسبوعية في غير أوقات عمل الترام لعدم التأثير على خطوط السير ومواعيدها خاصة خلال أوقات الذروة.



