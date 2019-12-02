مبيقدرش يتحرك.. سيدة تستغيث بمجلس الوزراء للتكفل بحالة نجلها لإجراء عملية

اشتكت المواطنة صفاء سيد أحمد خاطر لموقع صدي البلد الإخباري من تعرض نجلها مصطفى عادل عاشور 16 عاما للشل منذ الولادة وعدم قدرته علي الحركة.



وأوضحت خلال خدمة القراء التي يقدمها موقع صدي البلد الاخباري انه اجري عدة عمليات جراحية منها عملية تطويل اوتار بالقدم.



وطالبت مجلس الوزراء بإجراء عملية خلع مفصل وتركيب شرائح ومسامير له، لكي يستطيع الوقوف علي قدمه وتوفير كرسي متحرك بالكهرباء يساعده علي الخروج لممارسة حياته.



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