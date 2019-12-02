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بين الناس

مبيقدرش يتحرك.. سيدة تستغيث بمجلس الوزراء للتكفل بحالة نجلها لإجراء عملية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:03 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
اشتكت المواطنة صفاء سيد أحمد خاطر لموقع صدي البلد الإخباري من تعرض نجلها مصطفى عادل عاشور 16 عاما للشل منذ الولادة وعدم قدرته علي الحركة.

وأوضحت خلال خدمة القراء التي يقدمها موقع صدي البلد الاخباري انه اجري عدة عمليات جراحية منها عملية تطويل اوتار بالقدم. 

وطالبت مجلس الوزراء بإجراء عملية خلع مفصل وتركيب شرائح ومسامير له، لكي يستطيع الوقوف علي قدمه وتوفير كرسي متحرك بالكهرباء يساعده علي الخروج لممارسة حياته.

وللتواصل مع الحالة : 01001288870

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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